الدولار يرتفع في بغداد خلال عطلة العيد

ويأتي هذا الارتفاع متزامناً مع استمرار إغلاق عدد من مكاتب وشركات الصرافة في الأسواق المحلية نتيجة للعطلة الرسمية.وقد سجلت أسعار الصرف في محال الصيرفة ببغداد المستويات التالية:سعر البيع: 154,000 دينار مقابل كل 100 دولار.سعر الشراء: 153,000 دينار مقابل كل 100 دولار.