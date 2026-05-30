إليك أسعار الذهب في أسواق بغداد خلال عطلة العيد

أسعار الذهب في الأسواق المحليةتباينت أسعار البيع في محال الصاغة ببغداد وفقاً للنوع والعيار:الذهب الخليجي: تراوح سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 بين 990 ألف دينار ومليون دينار.الذهب العراقي: تراوح سعر بيع المثقال الواحد بين 960 ألفاً و970 ألف دينار.تعتمد عملية تسعير الذهب لدى الصاغة على معادلة حسابية دقيقة تأخذ في الحسبان سعر الأونصة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية.