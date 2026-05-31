تحول مفاجئ في سوق الطاقة الأميركية.. توقف كامل لاستيراد النفط من العراق والسعودية

ووفقاً للبيانات الرسمية، فقد توقفت واردات من النفط الخام العراقي تماماً لتسجل "صفراً" برميل، تراجعاً من معدل 67 ألف برميل يومياً استوردتها في الأسبوع السابق.كما انطبقت المعادلة ذاتها على الإمدادات التي هوت إلى الصفر بعد أن كانت قد بلغت 155 ألف برميل يومياً في الأسبوع الذي سبقه، في حين استقر النفط الليبي عند غيابه الكامل للأسبوع الثاني على التوالي.في المقابل، أظهرت البيانات تركز البوصلة الأمريكية على تأمين احتياجاتها النفطية من دول القارة الأمريكية؛ حيث تربع عملاق الطاقة الجار "كندا" على صدارة قائمة أكبر مصدري النفط الخام إلى ، بمتوسط تدفقات ضخم بلغ 3.829 ملايين برميل يومياً.وجاءت فنزويلا في المرتبة الثانية بتصدير 414 ألف برميل يومياً، تلتها بـ 211 ألفاً، ثم بـ 200 ألف برميل، بينما تذيلت والإكوادور القائمة بـ 145 ألفاً و114 ألف برميل يومياً على التوالي.يأتي التوقف الكامل للصادرات النفطية العراقية متوجاً لسلسلة من التذبذبات الحادة التي شهدتها الآونة الأخيرة؛ إذ كانت الإمدادات العراقية قد سجلت 48 ألف برميل يومياً في منتصف نيسان/أبريل الماضي، قبل أن تقفز إلى ذروتها بنحو 195 ألف برميل يومياً في أواخر الشهر ذاته، لتدخل مسار تراجع تدريجي استقر عند 76 ألفاً ثم 100 ألف، وصولاً إلى 67 ألف برميل، قبل أن تغلق نافذة الاستيراد كلياً في التحديث الأسبوعي الأخير.