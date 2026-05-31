توجيه حكومي باستئناف العمل في المشاريع المعلقة والمتوقفة

وقال مكتب في بيان، "ترأس رئيس علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، الاجتماع الأول لفريق الجهد الخدمي والهندسي".وأكد أن "إيصال الخدمات للمناطق المأهولة بالسكان والمناطق غير المخدومة يقع على رأس أولويات عمل الحكومة، وضمن التزامها بخدمة أبناء شعبنا الكريم".وفي هذا الصدد، وجه الزيدي بـ"استئناف العمل في المشاريع المعلقة والمتوقفة، والبدء بمشاريع جديدة وفق الأولويات التي تفرضها حاجة المواطن ودرجة الأهمية وإدارة النفقات بالشكل الذي يحافظ على جودة التنفيذ، واعتماد القياسات والمواصفات الهندسية القياسية في إنشاء الطرق وتطوير البنى التحتية".كذلك وجه بـ"تشكيل لجان استكشافية ميدانية للاطلاع على واقع المناطق المحرومة والنائية التي لم تصلها آليات الفريق، تمهيداً لإدراجها ضمن الخطط اللاحقة".