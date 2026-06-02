أسعار النفط تستقر مع ترقب محادثات واشنطن وطهران

وارتفعت بشكل طفيف بمقدار 6 سنتات لتصل إلى 95.04 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام غرب الوسيط الأمريكي 17 سنتاً إلى 91.99 دولاراً للبرميل، بعدما سجل الخامان مكاسب تجاوزت 5% خلال الجلسة الماضية.وذكرت وكالة "رويترز"، أن الأسواق تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، بعد تضارب التصريحات بشأن استمرارها، إذ أكد الرئيس الأمريكي أن المحادثات لا تزال جارية، في حين أفادت تقارير إيرانية بتعليق المفاوضات غير المباشرة مع .كما عززت المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز حالة الترقب، في ظل تهديدات إيرانية سابقة وتأثير أي اضطراب محتمل على إمدادات النفط والغاز العالمية، لا سيما أن المضيق يعد ممراً رئيسياً لنحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.