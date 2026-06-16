في العراق.. مثقال الذهب يعاود الاقتراب من المليون دينار

– اقتصادي

ارتفعت أسعار الذهب في ، اليوم الثلاثاء، ليقترب من المليون دينار للمثقال الواحد.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة، بين 945 و955 ألف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 915 و925 الف دينار.

