"السوبر" يختفي من محطات الوقود في العراق

وقال المواطن والذي يمتلك مركبة تعتمد على البنزين السوبر، لـ ، إنه "فوجئ باختفاء المادة من محطات الوقود خلال الفترة الماضية، رغم عودة توفر البنزين العادي والمحسن".وأضاف ان "ذلك دفعني إلى البحث عن بدائل أو إلى استخدام أنواع أخرى قد لا تتناسب مع مواصفات سياراتهم".فيما أكد المواطن سيف عبد الله لـ نيوز، ان "سيارتي حديثة وذات المحرك عالي الأداء، ويحتاج إلى البنزين السوبر وفق تعليمات الشركات المصنعة"، متسائلا "عن أسباب توقف تجهيزه وما إذا كانت تعتزم إعادة توفيره خلال الفترة المقبلة".وتزايدت التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصير هذه المادة، خاصة بعد أن أعلنت الجهات المعنية في وقت سابق عن توفير البنزين السوبر المستورد عالي الأوكتان في عدد من محطات الوقود العراقية.وكانت وزارة النفط قد أوضحت أن أزمة البنزين الأخيرة ارتبطت بتراجع الإنتاج في إحدى الوحدات التكريرية وصعوبات تعويض النقص عبر الاستيراد، مؤكدة العمل على تأمين شحنات إضافية من البنزين المحسن وتغطية احتياجات السوق المحلية.وفي ظل استمرار غياب البنزين السوبر، يطالب أصحاب المركبات الجهات المختصة بإيضاح أسباب عدم توفره، والإعلان عن خطة واضحة لإعادة تجهيزه في المحطات، لاسيما أن شريحة من السائقين تعتمد عليه بشكل أساسي للحفاظ على كفاءة محركات سياراتها وتجنب الأعطال المحتملة.