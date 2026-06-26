الذهب يتجه نحو خسارة للأسبوع الرابع

وبحلول الساعة 02:47 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 3991.49 دولار للأونصة. وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 1% عند 4007.30 دولار.وعلى مدار الأسبوع، يتجه الذهب لتسجيل خسارة نسبتها 4% بعد أن انخفض يوم الأربعاء إلى ما دون مستوى 4000 دولار الرئيسي للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2025، وفقاً لوكالة "رويترز".