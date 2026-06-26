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الذهب يتجه نحو خسارة للأسبوع الرابع
اقتصاد
2026-06-26 | 05:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,424 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصادي
يتجه الذهب اليوم الجمعة نحو تكبد خسارة للأسبوع الرابع على التوالي وظل السعر دون مستوى 4000 دولار للأونصة مع صمود الدولار والتوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة أسرع لكبح التضخم.
وبحلول الساعة 02:47 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 3991.49 دولار للأونصة. وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 1% عند 4007.30 دولار.
وعلى مدار الأسبوع، يتجه الذهب لتسجيل خسارة نسبتها 4% بعد أن انخفض يوم الأربعاء إلى ما دون مستوى 4000 دولار الرئيسي للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2025، وفقاً لوكالة "رويترز".
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