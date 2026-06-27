عبد المهدي يحذر من انسحاب العراق من "أوبك"

وقال في تدوينة على منصة (X) تابعتها ، "سنخسر إن تركنا .. سننتج أكثر، وسيتبعنا الاخرون.. وستحصل تخمة، وتنخفض الاسعار والموارد".وأضاف "أوبك ولدت في .. لتنظيم الاسواق والمنافسة وحقوق المنتجين والمستهلكين"، مختتما تدوينته بالقول "فلنضمن حقوقنا بتقوية المنظمة، لا وأدها".