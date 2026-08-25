الذهب يهبط من أعلى مستوى في 3 أشهر

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4640.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0334 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 4696 دولارا.وزادت الأسعار بشكل حاد الأسبوع الماضي بعد أن قالت الأمريكية إنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء ⁠السندات ذات الآجال الطويلة لدعم السيولة. وأثار هذا الإعلان مخاوف من انخفاض قيمة العملة.وقالت تي.دي سكيوريتيز في مذكرة "من المتوقع أن تؤدي هذه المخاوف من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي إلى دعم الذهب بشكل جيد في الأسابيع المقبلة، إذ لم يرسل إشارة واضحة تفيد باستعداده لمكافحة ارتفاع التضخم".وأضافت "مع ذلك، من السابق لأوانه أن يرتفع سعر إلى هدفنا البالغ 5350 دولارا للأوقية، نظرا لخطر ارتفاع أسعار الفائدة في الأجل القصير في نهاية ‌المطاف".وينظر ⁠إلى الذهب على نطاق واسع على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يحد من الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.ويكتسب الخطاب الأول لرئيس الاتحادي وورش في ندوة السنوية هذا ⁠الأسبوع أهمية إضافية، إذ يبحث المتعاملون والمحللون عن توجيهات بشأن القفزة التي سجلتها عوائد السندات في الآونة الأخيرة، وعن تأكيدات باستقلاليته عن .ومن ⁠المقرر صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في ، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، غدا الأربعاء.ومن الناحية الجيوسياسية، وعدت بالرد ⁠على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة التي قالت إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادي عن الجمهورية الإسلامية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 68.01 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1853.85 دولار، وهبط البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 1345.26 دولار.