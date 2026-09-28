نفس أسعار الأمس.. الدولار في السوق العراقية اليوم

– اقتصادي

استقرت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في التعاملات الصباحية لليوم الاثنين.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 156500 دينار مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 155500 دينار مقابل 100 دولار.