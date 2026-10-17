المحلي والمستورد قريب المليون.. أسعار الذهب في السوق العراقية

– اقتصادي

تنشر نيوز، اليوم السبت، أسعار مثقال الذهب في السوق المحلية.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 975 ألف دينار و985 ألف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 945 ألف دينار و955 ألف دينار.

