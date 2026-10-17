النقد الدولي يدعم العراق ماليا

وقالت غورغييفا في ختام الاجتماعات السنوية لصندوق في بانكوك "سوف نقدم للعراق الدعم المالي، وكذلك سنقدم دعماً من خلال السياسات الاقتصادية".وأضافت ان "السلطات تطلب برنامجاً، وسوف ندعم بشدة"، ولم تقدم غورغييفا تفاصيل بشأن نوع البرنامج، أو مقدار التمويل الذي سيقدمه الصندوق.وانطلقت محادثات غير رسمية مع العراق بشأن مساعدة محتملة من والبنك الدوليين في وقت قريب من اجتماعات الربيع في نيسان.يشار إلى أن العراق من بين العديد من الدول التي تعاني من تداعيات حرب ، لا سيما خسارة عائدات صادرات النفط الناتجة عن الغلق شبه الكامل لمضيق هرمز.وصرح وزير خارجية العراق بأن بلاده خسرت نحو 60 مليار دولار منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط، والتراجع الحاد في إيراداته النفطية بسبب اضطراب الملاحة عبر .