مع الإغلاق.. قفزة بأسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

وسجلت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد ارتفعاعاً لتصلى الى 167,100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 166,850 ديناراً.وأسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 167,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 166,500 دينار.وفي ، ارتفعت أسعار الدولار ايضا، لتسجل سعر البيع 167,000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 166,900 دينار.