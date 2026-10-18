البنك المركزي يستحدث نظاماً إلكترونياً لاستبدال العملة التالفة

وذكر البنك المركزي في بيان ورد لـ ، أنه "استحدث نظاماً إلكترونياً جديداً لاستبدال العملة التالفة، في إطار جهوده لتبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على هذه الخدمة بصورة أكثر سرعة وتنظيماً".وأضاف أن "النظام يتيح للمواطنين تقديم طلبات استبدال العملة التالفة إلكترونياً عبر منصة «أور»، من خلال إدخال البيانات المطلوبة وتثبيتها، على أن تتولى الجهات المختصة في استكمال الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الاستبدال".وأوضح أن "استحداث النظام يأتي ضمن توجهات البنك المركزي العراقي نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، ورفع كفاءة المقدمة للجمهور".