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الذهب يقترب من المليون دينار للمثقال في بغداد
اقتصاد
2026-10-18 | 05:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
261 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة
بغداد
، اليوم الأحد، فيما اقترب سعر بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 من مليون دينار.
وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر 990 ألف دينار للمثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21، للبيع، و986 ألف دينار للشراء، مقارنة بـ976 ألف دينار المسجلة يوم أمس السبت.
وبلغ سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 نحو 960 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 956 ألف دينار.
أما في محال الصاغة، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 990 ألف دينار ومليون دينار، في حين تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 960 ألف دينار و970 ألف دينار.
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