البنك المركزي يرفع تخصيصات المصرف العقاري إلى 3 تريليونات دينار (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي وموجهة إلى للمصرف العقاري، فإن الزيادة تأتي في إطار دعم قطاع الإسكان وتلبية طلبات المواطنين الراغبين في شراء سكنية داخل المجمعات السكنية.ودعا البنك المركزي المدير العام للمصرف العقاري إلى الحضور إلى مقره في لتوقيع ملحق العقد واستكمال الإجراءات الأصولية اللازمة، وفق الشروط ذاتها الواردة في العقد السابق.