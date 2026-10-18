الخزانة الأمريكية ترفع القيود عن عدد من شركات الصرافة العراقية

– اقتصاد



أعلن ، اليوم الأحد، رفع الأمريكية القيود المفروضة على عدد من شركات الصرافة العراقية، بعد استيفائها معايير الامتثال المعتمدة، بما يتيح لها العودة إلى المشاركة في عمليات بيع الدولار للمسافرين.





وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية وتنظيم عمليات بيع العملة الأجنبية وفق الأطر المعتمدة.

وذكر البنك المركزي، في بيان، أن القرار جاء بعد التحقق من استيفاء الشركات المعنية معايير الامتثال المعتمدة لديه.وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية وتنظيم عمليات بيع العملة الأجنبية وفق الأطر المعتمدة.