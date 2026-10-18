تواصل الارتفاع.. اسعار الدولار تلامس الـ170 الفا

نيوز- اقتصادي

ارتفعت اسعار صرف الدولار مجددا امام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الاحد.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 169000 دينار مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 168000 دينار مقابل 100 دولار.