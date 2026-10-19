أسعار الذهب في بغداد.. الخليجي والأجنبي عند 990 ألف دينار

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر سعر بيع للمثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 بلغ 990 ألف دينار، وسعر شراء بلغ 986 ألف دينار، وهي الأسعار نفسها المسجلة أمس الأحد.وبلغ سعر بيع مثقال الذهب العراقي عيار 21 نحو 960 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 956 ألف دينار.أما في محال الصاغة، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 990 ألف دينار ومليون دينار، في حين تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 960 و970 ألف دينار.