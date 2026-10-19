رغم انخفاضها.. أسعار الدولار مازالت مرتفعة امام الدينار

– اقتصادي

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الاثنين.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 168750 ديناراً مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 167750 دينارًا مقابل 100 دولار.



