انخفاض جماعي لبورصات الخليج وسط مخاوف التوتر الإقليمي

وتراجع مؤشر السوق «تاسي» بنسبة 0.7% إلى 10124 نقطة، فيما انخفض مؤشرا دبي وأبوظبي بنسبة 0.3% لكل منهما، كما تراجعت بورصتا ومسقط بنسبة 0.3%، في حين استقر مؤشر عند 8632 نقطة.وفي أسواق الطاقة، انخفضت بنسبة 1.27% إلى 108.5 دولارات للبرميل، بعد مكاسب سابقة دفعت الأسعار إلى الاقتراب من 110 دولارات.وبحسب بيانات شركة «كيبلر»، تراجعت تدفقات الخام الخليجي إلى نحو 8.5 ملايين برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بأكثر من 20 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق، وسط مخاوف من استمرار اضطراب حركة الشحن عبر .