العراق يعاود تصدير النفط عبر هرمز

وقال الوزير في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "معدل تصدير في الشهر الحالي بلغ أكثر من 3 ملايين و400 ألف برميل عبر منافذ وميناء جيهان التركي وعبر الحوضيات عن طريق "، مبينا أنه "رغم ظروف الحرب في مضيق هرمز، استطاعت وعلى مدار عمل 24 ساعة وعبر شركة " " من تصدير معدل 3 ملايين برميل للشهر التاسع، إلا أن معدل التصدير ارتفع منذ بداية الشهر الحالي ولغاية اليوم لأكثر من 3 ملايين و400 ألف يوميًا".وذكر ان "وزارة النفط تعمل من أجل زيادة الطاقات التصديرية وبما يوفر العوائد المالية للدولة"، موضحا ان "الهدف من زيادة الطاقات التصديرية من أجل تمكين الحكومة من أداء مهامها وتوفير المبالغ المطلوبة لمختلف المصاريف بالدولة".وبين، ان "التصدير هو للأسواق الأوروبية والأسواق الآسيوية إضافة إلى السوق الأمريكية".