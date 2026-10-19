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العراق يعاود تصدير النفط عبر هرمز
اقتصاد
2026-10-19 | 10:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
901 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصادي
أعلن
وزير النفط
،
باسم محمد خضير
، اليوم الاثنين، ان معدل التصدير خلال الشهر الحالي ارتفع الى 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً، فيما أشار الى الاعتماد على ثلاثة مسارات للتصدير منها
مضيق هرمز
.
وقال الوزير في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "معدل تصدير
العراق
في الشهر الحالي بلغ أكثر من 3 ملايين و400 ألف برميل عبر منافذ
مضيق هرمز
وميناء جيهان التركي وعبر الحوضيات عن طريق
سوريا
"، مبينا أنه "رغم ظروف الحرب في مضيق هرمز، استطاعت
وزارة النفط
وعلى مدار عمل 24 ساعة وعبر شركة "
سومو
" من تصدير معدل 3 ملايين برميل للشهر التاسع، إلا أن معدل التصدير ارتفع منذ بداية الشهر الحالي ولغاية اليوم لأكثر من 3 ملايين و400 ألف يوميًا".
وذكر ان "وزارة النفط تعمل من أجل زيادة الطاقات التصديرية وبما يوفر العوائد المالية للدولة"، موضحا ان "الهدف من زيادة الطاقات التصديرية من أجل تمكين الحكومة من أداء مهامها وتوفير المبالغ المطلوبة لمختلف المصاريف بالدولة".
وبين، ان "التصدير هو للأسواق الأوروبية والأسواق الآسيوية إضافة إلى السوق الأمريكية".
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