العقود الآجلة للخام الأميركي تسجل 103.66 دولار للبرميل

وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي 2.22% مسجلة 103.66 دولار للبرميل، وفق وسائل إعلام دولية.

وكان وزير الطاقة الأمريكي رايت أعلن، أن تدفقات النفط من منطقة عادت إلى 80% من مستويات ما قبل الحرب، في تصريحات أدلى بها لقناة " نيوز".