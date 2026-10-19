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العقود الآجلة للخام الأميركي تسجل 103.66 دولار للبرميل
اقتصاد
2026-10-19 | 14:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
162 شوهد
سجلت العقود الآجلة للخام الأميركي، اليوم الاثنين، 103.66 دولار للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي 2.22% مسجلة 103.66 دولار للبرميل، وفق وسائل إعلام دولية.
وكان وزير الطاقة الأمريكي
كريس
رايت أعلن، أن تدفقات النفط من منطقة
الخليج
عادت إلى 80% من مستويات ما قبل الحرب، في تصريحات أدلى بها لقناة "
فوكس
نيوز".
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