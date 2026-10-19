واشنطن تأمل أن تطرح موسكو "الديزل" في الأسواق العالمية

وقال رايت وفق قناة " نيوز" : "نأمل أن يطرحوا (روسيا الاتحادية) كمية وافية من وقود في السوق العالمية".وزعم الوزير الأمريكي بأن لم تصدر بعد أي شحنة من وقود الديزل رغم الاتفاقات الأخيرة مع .ودافع الوزير رايت عن الاتفاق الذي أبرمته مع روسيا حول وقود الديزل.وأكد الوزير الأمريكي أن العقوبات الأساسية المفروضة على روسيا "لا تزال قائمة بحدها الأعلى، ولا سيما تلك المفروضة على شركات النفط الروسية الكبرى، مشيرا الى أن أي استثناء أو تخفيف مؤقت سيقتصر حصرا على وقود الديزل بهدف خفض أسعار الوقود العالمية وليكون لنا منه نصيب لتخفيف العبء عن المستهلك الأمريكي".واعتبر الوزير أن الاتفاق يمثل حافزا لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، مبينا أن يسعى لنهج مبتكر ومختلف بعد فشل المحاولات السابقة لإجبار الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.وتوصل الرئيس الروسي مع نظيره الأمريكي، في يوم 9 أكتوبر الحالي، إلى اتفاق بشأن توريد وقود الديزل الروسي إلى السوق العالمية، ولهذا الغرض، أصدرت الأمريكية استثناء من العقوبات يسري حتى 7 أبريل 2027.