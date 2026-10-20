أكبر 10 دول ديونا في العالم.. دولة عربية تتصدر التصنيف

وأظهرت بيانات الصندوق لعام 2026 أن تصدر قائمة الدول الأكثر دينا في العالم نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل المؤشر 334.4%، وهو مستوى يتجاوز بكثير وسنغافورة.وفيما قائمة بأكثر الدول مديونية (نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي)، بحسب بيانات للعام 2026:

ولم تدرج فنزويلا ولبنان في التصنيف لأن بيانات لعام 2026 لا تتضمن أرقاما محدثة وموثوقة لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لهذين البلدين.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت مديرة من أن إجمالي الدين العام العالمي يقترب من مستويات قياسية لم تسجل منذ الحرب العالمية الثانية، وأنه سيتجاوز قريبا 100% من الاقتصاد العالمي.