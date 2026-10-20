15 الف دينار تفصل سعر مثقال الذهب عن المليون

– اقتصادي

تنشر نيوز، سعر مثقال الذهب المحلي والمستورد في السوق العراقية لليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 975 ألفاً و 985 ألف دينار.

كما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 945 الفاً و 955 ألف دينار.

