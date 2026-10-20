أسعار النفط عند أعلى مستوى

وبحلول الساعة 12:04 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر المقبل بنسبة 1.36% إلى 111.04 دولار للبرميل، وبذلك تكون العقود قد تجاوزت مستوى 111 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 20 ايار الماضي.فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر المقبل بنسبة 3.37% إلى 107.15 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.وقالت جماعة " " في (الحوثيون)، أمس الاثنين، إنهم نفذوا عدة هجمات على منشآت طاقة ومطارين وأهداف عسكرية في ، بما في ذلك موقع تابع لشركة أرامكو في ينبع وحقل الشيبة النفطي ومطار الملك خالد الدولي في ومطار أبها.وأدى تجدد الهجمات إلى تزايد المخاوف بشأن ، وسلط الضوء على المخاطر المستمرة التي تهدد إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالنفط.