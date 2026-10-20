بيان جديد للبنك المركزي بشان الاستيرادات والتحويلات

وقال البنك المركزي في بيان ورد لـ ، انه "تم استكمال تلبية طلبات تحويل الأموال الخاصة بالاستيرادات، التي كانت متوقفة قبل تعديل سعر الصرف بتاريخ 7/10/2026، والمستوفية للشروط والضوابط المعتمدة".ودعا البنك "التجار والشركات المشمولين بهذه الطلبات إلى مراجعة مصارفهم للتأكد من تنفيذ تحويلاتهم الخارجية، وفي حال تأخر تنفيذ أي تحويل من دون مبرر، أو مطالبتهم بمبالغ إضافية خلافاً للضوابط المعتمدة، عليهم تقديم شكوى عبر منصة الشكاوى الإلكترونية التابعة للبنك المركزي العراقي، وسيقوم البنك بدوره لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصارف المخالفة".وأكد "استمراره في متابعة التزام المصارف بتنفيذ التحويلات وفق الضوابط والتعليمات النافذة"، مطمئناً التجار والشركات والمواطنين "باستمرار تمويل الاستيرادات بصورة منتظمة، وتوفير العملة الأجنبية عبر المصارف لتغطية الطلبات المستوفية للشروط، بما يسهم في استدامة حركة التجارة وضمان تدفق السلع إلى الأسواق المحلية".