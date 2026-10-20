النفط يواصل ارتفاعه وسط مخاوف من شح الإمدادات

وقالت إن العقود الآجلة لخام غرب الوسيط ارتفعت بنسبة 5.7% لتصل إلى 109.60 دولارات للبرميل، فيما صعد ، المعيار الدولي للنفط، بنسبة 2% إلى 111.69 دولاراً للبرميل.وفي سياق متصل، قادت أسهم شركات التكنولوجيا خسائر البورصات، مع تصاعد المخاوف بشأن طفرة الاستثمارات في مجال ، قبيل صدور نتائج أعمال حاسمة لشركات القطاع.وتأتي هذه التحركات وسط ترقب الأسواق لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وانعكاساتها على إمدادات الطاقة والأسواق المالية العالمية.