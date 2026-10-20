صرف الدولار في العراق.. "الورقة" تتجه لـ170 ألفاًُ

سجلت أسعار صرف الدولار ارتفاعاً أمام الدينار العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، في واربيل بالتزامن مع اغلاق البورصة.



سعر البيع: 169250 دينارًا مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 168250 دينارًا مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 168750 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 168650 ديناراً مقابل 100 دولار. سعر البيع: 169250 دينارًا مقابل 100 دولارسعر الشراء: 168250 دينارًا مقابل 100 دولار.سعر البيع: 168750 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء: 168650 ديناراً مقابل 100 دولار.