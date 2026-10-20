مجلس الوزراء يقرر تصفير الرسوم الجمركية على منظومات الطاقة الشمسية

قرر ، الثلاثاء، تصفير الرسوم على منظومات الطاقة الشمسية المستوردة.

وقال في بيان، " يوافق على تصفير الرسوم الكمركية المفروضة على منظومات الطاقة الشمسية المستوردة إلى ، دعماً للقطاع الخاص، ولتشجيع المواطنين على اقتناء هذه المنظومات".

وكانت هيئة العامة أعلنت، اليوم الثلاثاء، المباشرة بتنفيذ بتصفير الرسوم الكمركية على البيض والدجاج واللحوم الحية والأدوية المستوردة.