انخفاض أسعار الذهب العراقي والأجنبي في بغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في ، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 بلغ 965 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 961 ألف دينار، مقارنة بسعر بيع بلغ 974 ألف دينار يوم أمس الثلاثاء.وفي ما يتعلق بالذهب العراقي، بلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 نحو 935 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 931 ألف دينار.أما أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي عيار 21 بين 965 ألفاً و975 ألف دينار، في حين تراوح سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي بين 935 ألفاً و945 ألف دينار.