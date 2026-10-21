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88% من عجز موازنة 2027 على طاولة الاقتراض.. أرقام يكشفها المرسومي
اقتصاد
2026-10-21 | 04:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
142 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
أوضح الخبير الاقتصادي
نبيل المرسومي
، أن الاقتراض الداخلي والخارجي سيغطي نحو 88% من فجوة العجز المقدرة بـ43 تريليون دينار في موازنة عام 2027، بواقع نحو 38 تريليون دينار من القروض ومصادر التمويل المختلفة.
ووفقاً للبيانات التي نشرها المرسومي، يبلغ إجمالي الاقتراض الخارجي 16.156 تريليون دينار، موزعاً بين 8.421 تريليون دينار قروضاً جديدة، و7.735 تريليون دينار قروضاً مستمرة.
أما الاقتراض الداخلي، فيبلغ 21.734 تريليون دينار، يتوزع بين 14.743 تريليون دينار من إصدارات حوالات
الخزينة
، و5 تريليونات دينار من السندات، فضلاً عن تريليوني دينار من قروض المصارف الحكومية.
وبحسب هذه الأرقام، يصل إجمالي الاقتراض الداخلي والخارجي إلى 37.89 تريليون دينار، أي ما يقارب 88% من فجوة العجز المقدرة بـ43 تريليون دينار، ما يسلط الضوء على اعتماد الموازنة المرتقبة على الاقتراض لتغطية الجزء الأكبر من العجز المالي.
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