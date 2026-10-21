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النفط: مشاريع كركوك والديوانية تستهدف تحقيق منافع اقتصادية بـ1.9 مليار دولار سنوياً

اقتصاد

2026-10-21 | 07:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
النفط: مشاريع كركوك والديوانية تستهدف تحقيق منافع اقتصادية بـ1.9 مليار دولار سنوياً
76 شوهد

السومرية نيوز – اقتصاد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، توجهها لتعزيز قدرات قطاع التصفية عبر مشاريع استثمارية في محافظتي كركوك والديوانية، تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المشتقات النفطية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فيما توقعت أن تحقق المشاريع منافع اقتصادية للعراق تصل إلى نحو 1.9 مليار دولار سنوياً.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سليم الركابي، للوكالة الرسمية، إن المشاريع تمثل خطوة لتطوير الصناعات التكريرية وتعظيم القيمة الاقتصادية للنفط الخام، من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص العراقي، واعتماد التقنيات الحديثة ونقل التكنولوجيا وتطوير قدرات الملاكات الوطنية.

وأضاف أن شركة البرهم لتصفية وتوزيع المشتقات النفطية تنفذ مشروعين رئيسيين في كركوك والديوانية، يهدفان إلى زيادة الإنتاج وتحسين نوعية الوقود وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الصناعة النفطية.

مشروع كركوك
وأوضح الركابي أن الشركة تنفذ في محافظة كركوك مشروع هدرجة النفثا وتحسين البنزين بطاقة تصميمية تبلغ 14 ألفاً و400 برميل يومياً، وفق نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، على أن تنتقل ملكية المشروع إلى شركة مصافي الشمال بعد انتهاء المدة التعاقدية.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف إنتاج بنزين عالي الجودة برقم أوكتاني يبلغ 92، فضلاً عن إنتاج الغاز النفطي المسال بكميات تتراوح بين 150 و170 طناً يومياً، مبيناً أن تقديرات الشركة تشير إلى إمكانية تحقيق منافع اقتصادية للعراق بنحو 300 مليون دولار سنوياً.

وأضاف أن المشروع من المتوقع أن يوفر أكثر من ألفي فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويسهم في تدريب الملاكات العراقية ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى قطاع التصفية.

توسعة مصفى الديوانية
وفي محافظة الديوانية، بيّن الركابي أن أعمال توسعة مصفى الديوانية في قضاء الشنافية انطلقت في تموز 2025، ضمن خطة تنفيذية تمتد لخمس سنوات، بهدف زيادة الطاقات التكريرية وتعزيز إنتاج المشتقات النفطية عالية الجودة.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء وحدة تكرير بطاقة 70 ألف برميل يومياً، ووحدة لهدرجة النفثا بطاقة 18 ألف برميل يومياً، ووحدة لتحسين البنزين بطاقة 10 آلاف برميل يومياً، إلى جانب وحدة للأزمرة بطاقة 8 آلاف برميل يومياً.

وأضاف أن المشروع يشمل أيضاً وحدة لمعالجة الغاز النفطي المسال بطاقة 180 طناً يومياً، ومحطة لتحميل المنتجات النفطية بطاقة 90 ألف برميل يومياً، فضلاً عن إنشاء مرافق صناعية وخدمية تشمل محطات لتوليد الكهرباء وإنتاج النيتروجين وتنقية المياه ومعالجة الصرف الصناعي، و24 خزاناً للنفط الخام والمنتجات النفطية، ومحطة لتعبئة أسطوانات الغاز المسال.

وأكد أن التقديرات الأولية للشركة تشير إلى إمكانية تحقيق منافع اقتصادية وتعظيم إيرادات الدولة بنحو مليار و600 مليون دولار سنوياً من مشروع التوسعة، عبر زيادة إنتاج المشتقات النفطية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة وخفض تكاليف الاستيراد وتنشيط القطاعات الصناعية والخدمية المرتبطة بالمشروع.

مستشفى ومصانع للمعدات النفطية
وفي الجانب الاجتماعي، ذكر الركابي أن الشركة تتبنى مبادرة لإنشاء مستشفى بسعة 100 سرير في محافظة الديوانية، بهدف دعم القطاع الصحي وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن مجموعة البرهم تسعى إلى توسيع التعاون مع شركات عالمية متخصصة في تقنيات التكرير والصناعات النفطية، من بينها UOP وKBR، للاستفادة من التقنيات الحديثة في عمليات الهدرجة وتحسين البنزين ورفع جودة المشتقات النفطية.

وأضاف أن المجموعة تضع تقنيات التحويل العميق ضمن أولوياتها المستقبلية لزيادة إنتاج المشتقات النفطية البيضاء وتعظيم القيمة المضافة لكل برميل من النفط الخام، فضلاً عن التوجه نحو إنشاء مصانع عراقية متخصصة بإنتاج المعدات النفطية والهندسية وفق المواصفات العالمية، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويسرّع تنفيذ المشاريع ويدعم الصناعة الوطنية.

وأكد الركابي أن المشاريع الاستثمارية في كركوك والديوانية تندرج ضمن التوجهات الرامية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير الصناعات النفطية، وتعزيز قدرات التصفية وتحسين جودة المنتجات وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية.
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