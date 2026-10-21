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أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع

اقتصاد

2026-10-21 | 13:19
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع
166 شوهد

السومرية نيوز – اقتصادي
اقتربت أسعار الذهب من أدنى مستوى لها في أسبوع، اليوم الأربعاء، إذ أجج ارتفاع أسعار النفط مخاوف التضخم المرتبطة بالتوتر في الشرق الأوسط، في حين يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4127.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 15 تشرين الاول في وقت سابق من التداولات، وبلغت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم كانون الاول 4145.20 دولار للأوقية.
أسعار الفائدة
وقال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير محللي المعادن في زانر ميتالز: "أعتقد أن السوق تتوقع حالياً زيادة واحدة في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، لكن ربما ليس قبل ديسمبر، وقد انخفض احتمال رفع أسعار الفائدة في تشرين الاول بدرجة كبيرة".
وأضاف: "أعتقد أن أسعار الذهب ستظل ضمن نطاق محدود في الوقت الراهن.. لكنني أعتقد أن الميل لا يزال نحو الهبوط".
وتحول الاهتمام إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 تشرين الاول الجاري، وإلى تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية المقرر صدوره الأسبوع المقبل، بحثاً عن مؤشرات بشأن تحركات أسعار الفائدة في المستقبل.
وتشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" إلى أن الأسواق ترى احتمالاً قدره 88% لإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في كانون الاول.
توقعات الخبراء
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، قبل أن يقدم على رفعها في ديسمبر، إذ يفضل صانعو السياسات التريث رغم الضغوط التضخمية المستمرة التي كانت ستتطلب لولا ذلك اتخاذ إجراءات أقوى.
وينظر إلى الذهب عادة على أنه أداة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته، إذ يفضل المستثمرون الأصول المدرة للعائد.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين، اليوم الأربعاء، مع استقرار خام برنت قرب 108 دولارات للبرميل، بعدما بددت تعليقات من إيران الآمال في انفراجة دبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى "يو.بي.إس": "ما زلت أعتقد أن الذهب يمر بمرحلة تماسك على المدى القصير؛ فعندما ينخفض السعر دون مستوى 4100 دولار، فإنه يجد نقطة دعم بفضل وجود اهتمام بالشراء، لكن إمكانية الصعود تظل محدودة ما استمر الصراع في الشرق الأوسط حاضرًا في المشهد".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 57.46 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1 % إلى 1630.03 دولار، وهبط البلاديوم 1.2 % إلى 1089.73 دولار.
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