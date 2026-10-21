أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4127.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت ، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 15 تشرين الاول في وقت سابق من التداولات، وبلغت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم كانون الاول 4145.20 دولار للأوقية.أسعار الفائدةوقال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير محللي المعادن في زانر ميتالز: "أعتقد أن السوق تتوقع حالياً زيادة واحدة في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، لكن ربما ليس قبل ، وقد انخفض احتمال رفع أسعار الفائدة في تشرين الاول بدرجة كبيرة".وأضاف: "أعتقد أن أسعار الذهب ستظل ضمن نطاق محدود في الوقت الراهن.. لكنني أعتقد أن الميل لا يزال نحو الهبوط".وتحول الاهتمام إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس يومي 27 و28 تشرين الاول الجاري، وإلى تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية المقرر صدوره الأسبوع المقبل، بحثاً عن مؤشرات بشأن تحركات أسعار الفائدة في المستقبل.وتشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" إلى أن الأسواق ترى احتمالاً قدره 88% لإقدام الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في كانون الاول.توقعات الخبراءوتوقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، قبل أن يقدم على رفعها في ديسمبر، إذ يفضل صانعو السياسات التريث رغم الضغوط التضخمية المستمرة التي كانت ستتطلب لولا ذلك اتخاذ إجراءات أقوى.وينظر إلى الذهب عادة على أنه أداة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته، إذ يفضل المستثمرون الأصول المدرة للعائد.وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين، اليوم الأربعاء، مع استقرار قرب 108 دولارات للبرميل، بعدما بددت تعليقات من الآمال في انفراجة دبلوماسية مع .وقال ، المحلل لدى "يو.بي.إس": "ما زلت أعتقد أن الذهب يمر بمرحلة تماسك على المدى القصير؛ فعندما ينخفض السعر دون مستوى 4100 دولار، فإنه يجد نقطة دعم بفضل وجود اهتمام بالشراء، لكن إمكانية الصعود تظل محدودة ما استمر الصراع في الشرق الأوسط حاضرًا في المشهد".وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 57.46 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1 % إلى 1630.03 دولار، وهبط البلاديوم 1.2 % إلى 1089.73 دولار.