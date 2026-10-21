مخزونات النفط والبنزين في أمريكا تهبط والديزل يرتفع

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام تراجعت بنحو 3.06 مليون برميل، لتستقر عند 412.5 مليون برميل، وهو انخفاض يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع "رويترز" التي كانت تشير إلى تراجع بنحو 820 ألف برميل فقط.وفيما يتعلق بمنتجات الطاقة، انخفضت مخزونات البنزين بواقع 2.95 مليون برميل، لتصل إلى 205.3 مليون برميل، متجاوزةً كذلك توقعات المحللين التي كانت تتحدث عن انخفاض بنحو 443 ألف برميل.على الجانب الآخر، جاءت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل وزيت التدفئة مخالفة لتوقعات السوق، إذ ارتفعت بواقع 1.68 مليون برميل خلال الأسبوع، لتصل إلى 104.3 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون انخفاضا بنحو 1.16 مليون برميل.وعلى صعيد النشاط التشغيلي، أظهرت البيانات انخفاضا طفيفا في معدلات تشغيل بواقع 0.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 93.4% خلال الأسبوع، كما ارتفع صافي واردات من النفط الخام بواقع 837 ألف برميل يوميا.وفي تفصيل إضافي، أشارت الإدارة إلى أن مخزونات النفط الخام في الاستراتيجي بـ"كوشينغ" بولاية أوكلاهوما، ارتفعت بواقع 987 ألف برميل خلال الفترة نفسها، وهو مؤشر يُتابعه السوق عن كثب باعتباره مرجعا رئيسيا لتسعير العقود الآجلة للخام الأمريكي.