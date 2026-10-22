100 دولار تلامس 27.4 مليون تومان في إيران

وارتفع سعر بيع الدولار بمقدار 3 آلاف و900 مقارنة باليوم السابق، مسجلاً زيادة بنسبة 1.45%.ويأتي هذا الارتفاع امتداداً لموجة تراجع قيمة العملة الإيرانية خلال الأشهر الماضية، في ظل تداعيات المواجهة العسكرية مع والكيان الصهيوني، والقيود المفروضة على صادرات النفط، فضلاً عن تراجع تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع الطلب على الدولار والذهب بوصفهما ملاذين لحماية المدخرات من التضخم.وكان ، قد أعلن مطلع تشرين الأول الجاري الشروع بضخ ما يصل إلى ملياري دولار عبر المصارف الحكومية، بهدف دعم العملة المحلية والحد من تقلبات سوق الصرف.وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 73.6% خلال أيلول الماضي، فيما بلغت الزيادة في أسعار المستهلكين مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 89.8%، ما يعكس اتساع الضغوط المعيشية وتراجع القدرة الشرائية للأسر.