للمرة الأولى منذ 2022.. أسعار الغاز في أوروبا تقفز لمستوى قياسي

وارتفعت العقود الآجلة للغاز تسليم ، المرتبطة بمؤشر " إف" الهولندي، وهو المؤشر المرجعي الرئيس لأسعار الغاز في أوروبا، بنسبة 3.5% لتصل إلى 1050.5 دولارا لكل ألف متر مكعب بحلول الساعة 16:07 بتوقيت .وكانت العقود قد بدأت التداول عند 1015.3 دولارا لكل ألف متر مكعب، قبل أن تصعد إلى 1030.7 دولارا بحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو، بزيادة بلغت 1.6% مقارنة بالسعر التسويقي للجلسة السابقة، البالغ نحو 1015 دولارا لكل ألف متر مكعب.وكانت أسعار الغاز أعلى بكثير خلال عامي 2021 - 2022، وسجلت الأسعار رقما تاريخيا بلغ 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب في مطلع ربيع عام 2022.