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للمرة الأولى منذ 2022.. أسعار الغاز في أوروبا تقفز لمستوى قياسي
اقتصاد
2026-10-22 | 11:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
35 شوهد
سجلت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الخميس، متجاوزة مستوى 1050 دولارا لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ أواخر
ديسمبر
2022.
وارتفعت العقود الآجلة للغاز تسليم
نوفمبر
، المرتبطة بمؤشر "
تي تي
إف" الهولندي، وهو المؤشر المرجعي الرئيس لأسعار الغاز في أوروبا، بنسبة 3.5% لتصل إلى 1050.5 دولارا لكل ألف متر مكعب بحلول الساعة 16:07 بتوقيت
موسكو
.
وكانت العقود قد بدأت التداول عند 1015.3 دولارا لكل ألف متر مكعب، قبل أن تصعد إلى 1030.7 دولارا بحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو، بزيادة بلغت 1.6% مقارنة بالسعر التسويقي للجلسة السابقة، البالغ نحو 1015 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وكانت أسعار الغاز أعلى بكثير خلال عامي 2021 - 2022، وسجلت الأسعار رقما تاريخيا بلغ 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب في مطلع ربيع عام 2022.
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