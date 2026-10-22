ارتفاع جديد بأسعار النفط في الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، متجاوزة مستوى 113 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 5 مايو، وفقا لبيانات التداول.

و صعدت تسليم المقبل بنسبة 3.93%، لتسجل 113.10 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي، تسليم ديسمبر، بنسبة 2.42%، لتصل إلى 99.50 دولار للبرميل، بحسب بيانات التداول.



ويعكس هذا الارتفاع تحركات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وسط متابعة المستثمرين للتطورات الجيوسياسية والعوامل المؤثرة في إمدادات الخام ومستويات الطلب العالمي.



وتترقب الأسواق استمرار حركة الأسعار خلال الجلسات المقبلة، في ظل حساسية سوق النفط للتغيرات في الإمدادات وتوقعات الاستهلاك العالمي.