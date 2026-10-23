ضرائب كارتات الهاتف ورسوم السفر.. أرقام جديدة بشأن موازنة 2027

وقال إذهيب في بيان ورد لـ ، انه "وفق المسودة سيتم احتساب ضريبة بنسبة 10% من السعر الاسمي لكارتات الهاتف النقال سيؤدي، وفق آلية الحساب المذكورة، إلى زيادة أسعارها بمبالغ متفاوتة تبعاً لفئة الكارت، إذ تبلغ الضريبة 500 دينار على كارت الـ5 آلاف دينار، وألف دينار على كارت الـ10 آلاف دينار، وألفين و500 دينار على كارت الـ25 ألف دينار".وتابع "بحسب هذه الحسابات، سيصل السعر الإجمالي لكارت الـ50 ألف دينار إلى 55 ألف دينار بعد إضافة ضريبة قدرها 5 آلاف دينار، فيما يرتفع سعر كارت الـ100 ألف دينار إلى 110 آلاف دينار، بعد احتساب ضريبة تبلغ 10 آلاف دينار".وفي ما يتعلق بالسفر الخارجي، اكد انها "تتضمن التفاصيل التي استعرضها إذهيب رسماً ثابتاً قدره 25 ألف دينار عن التذكرة الواحدة، الأمر الذي يرفع كلفة تذكرة يبلغ سعرها الأساسي 150 ألف دينار إلى 175 ألف دينار، وفق المثال الحسابي المطروح".وبين ان "هذه الأرقام الضوء على الأعباء المالية الإضافية المحتملة التي قد تترتب على المواطنين في حال إقرار هذه المقترحات وتطبيقها، وما قد تستدعيه من متابعة لتأثيراتها في نفقات الاتصالات والسفر".