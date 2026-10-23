توقعات بمزيد من الارتفاع.. النفط يتجاوز 114 دولاراً وسط مخاوف من حرب جديدة

وارتفعت ، تسليم كانون الأول، بنسبة 1.1% إلى 114.43 دولاراً للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 4%، فيما بلغت مكاسبها منذ بداية تشرين الأول 16.8%.كما صعد خام غرب الوسيط الأميركي بنسبة 1.5% إلى 101.05 دولار للبرميل، بمكاسب أسبوعية تقارب 2%.