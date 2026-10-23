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توقعات بمزيد من الارتفاع.. النفط يتجاوز 114 دولاراً وسط مخاوف من حرب جديدة
اقتصاد
2026-10-23 | 10:40
Alsumaria Tv
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166 شوهد
واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها، اليوم الجمعة، وسط توقعات باستمرار المكاسب بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية في تشرين الثاني المقبل، مع تصاعد التوترات في
الخليج
ومخاوف تجدد المواجهة بين امريكا واسرائيل وايران.
وارتفعت
العقود الآجلة لخام برنت
، تسليم كانون الأول، بنسبة 1.1% إلى 114.43 دولاراً للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 4%، فيما بلغت مكاسبها منذ بداية تشرين الأول 16.8%.
كما صعد خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي بنسبة 1.5% إلى 101.05 دولار للبرميل، بمكاسب أسبوعية تقارب 2%.
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