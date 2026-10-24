الذهب ينخفض بشكل ملحوظ في السوق العراقية

نيوز- اقتصادي

تنشر نيوز، اسعار الذهب في السوق العراقية والتي شهدت انخفاضا ملحوظا لليوم السبت.

وبلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 950 ألفا و960 ألف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 920 ألفاً و930 ألف دينار.