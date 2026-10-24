المصرف العراقي للتجارة يعلن الاستمرار في خدمة زبائنه خلال العطل الرسمية

وقال الخبير الإعلامي بالمصرف عقيل الشويلي في بيان ورد لـ ، ان "المصرف مستمر في العمل خلال أيام العطل الرسمية تنفيذا لتوجيهات بهدف ضمان إنجاز معاملات الزبائن بأسرع وقت ممكن وعدم تأخير الحوالات الخارجية".وأوضح الشويلي أن "هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على تسهيل إجراءات الزبائن وتسريع إنجاز معاملاتهم المصرفية بما يضمن انسيابية العمل واستمرارية تنفيذ الحوالات وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة".