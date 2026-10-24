تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، تراجعاً في أسواق العاصمة واربيل مع إغلاق التداولات المسائية اليوم السبت.



سعر البيع: 168,750 دينارًا مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 167,750 دينارا مقابل 100 دولار





سعر البيع: 168,200 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 168,100 دينار لكل 100 دولار سعر البيع: 168,750 دينارًا مقابل 100 دولارسعر الشراء: 167,750 دينارا مقابل 100 دولارسعر البيع: 168,200 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 168,100 دينار لكل 100 دولار