المالية تعلن المباشرة بصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول

وذكرت الوزارة في بيان نشرته دائرة الإعلام والاتصال الحكومي، اليوم 25 تشرين الأول 2026، أن عملية الصرف بدأت اعتباراً من الأحد.ويأتي صرف الرواتب ضمن الإجراءات الشهرية التي تتخذها الجهات المعنية لتأمين المستحقات المالية لموظفي الدولة، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية والالتزامات المالية المترتبة عليهم.