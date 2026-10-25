الرافدين يعلن افتتاح أكثر من 6 آلاف حساب مصرفي خلال 3 أشهر

وقال المصرف في بيان، إن "الحسابات المفتوحة خلال المدة من 1 تموز ولغاية 30 أيلول 2026، بحسب التصنيفات المعتمدة، توزعت على النحو الآتي:• الحسابات الجارية: (٢٠٦) حسابات.• حسابات التوفير: (١٬٧٦٠) حساباً.• حسابات الودائع: (٩٧) حساباً.• حسابات النظام المصرفي الإلكتروني: (٤٬١٣٢) حساباً".وأكد المصرف "مواصلة تطوير خدماته وتسهيل إجراءات فتح الحسابات، بما يتيح للأفراد والمؤسسات الاستفادة من خدمات الإيداع والادخار وإدارة الأموال، ويعزز استخدام القنوات المصرفية في التعاملات المالية".