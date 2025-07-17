حين يعبث رئيس المحكمة بالحكم القضائي.. تجاوز العميري في دعوى التوطين نموذجاً

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
النّار بالنّار
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سقوط "مسيرة" في مدينة أربيل
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-533878-638883502121905731.jpeg
حين يعبث رئيس المحكمة بالحكم القضائي.. تجاوز العميري في دعوى التوطين نموذجاً
مقالات رأي
2025-07-17 | 07:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
364 شوهد
كاتب المقال: د.عصام
الشاوي
من المبادئ المستقرة في
الفقه
الدستوري أن الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (٩٣) من دستور جمهورية
العراق
لعام ٢٠٠٥ تُعد اختصاصات حصريّة للمحكمة الاتحادية، ولا يجوز توسيعها أو الاجتهاد خارج حدودها، وإلا عُدّ ذلك تغولاً على الدستور وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات. وبالمقدار نفسه، فإن أي حكم قضائي تصدره المحكمة يجب أن يكون نهائيًا وباتًا وملزمًا، ولا يجوز لرئيس
المحكمة الاتحادية
أن يتصرّف في منطوقه أو يُعدّله من تلقاء نفسه.
خلال رئاسة
جاسم العميري
للمحكمة الاتحادية، شهدت المحكمة سلسلة من الخروقات غير المسبوقة، كان أخطرها تجاوز
رئيس المحكمة
على الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة ذاتها، والتي يرأسها، في سابقة تنسف أحد أهم أركان
الشرعية
القضائية.
ولعل أبرز الأمثلة على هذا
الانحراف
ما وقع في الدعوى المرقمة (٢٢٤ وموحدتها ٢٦٩/اتحادية/٢٠٢٣)، والتي صدر فيها حكم بتاريخ ٢١ شباط ٢٠٢٤، يلزم
الحكومة الاتحادية
وحكومة
إقليم كردستان
بـتوطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم، مع تنظيم آليات التنفيذ والتنسيق المالي المباشر مع
وزارة المالية الاتحادية
دون الرجوع إلى ممثلية الإقليم. كان منطوق الحُكم صريحًا في استبعاد المصارف المحلية أو المجازة داخل الإقليم من عملية التوطين
لكن بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على صدور الحكم، وجّه رئيس المحكمة السابق جاسم العميري كتابًا رسميًا بتاريخ ٣ تموز ٢٠٢٤، بالعدد (١١١/ت.ق/٢٠٢٤/١٤٠٥) إلى حكومة إقليم
كردستان
، قرر فيه أن التوطين المشار إليه في الحكم يشمل أيضًا المصارف المجازة من قبل البنك المركزي وفروعه داخل الإقليم! وهكذا أقدم على تعديل منطوق حكم بات وملزم من دون سند دستوري أو قانوني.
تجاوز العميري في موضوع تفسير وتعديل منطوق الحكم القضائي الصادر في الدعوى أعلاه، حيث قرر – خلافًا لنص الحكم – شمول المصارف المجازة داخل الإقليم بعملية التوطين، في حين أن ذلك ليس من اختصاصه، لأن تفسير الأحكام القضائية لا يدخل ضمن مهام رئيس المحكمة، ولا يملك أي سلطة قانونية أو دستورية لتعديل منطوق حكم بات وملزم.
ما قام به العميري يمثل انتهاكًا مزدوجًا:
أولاً،
انتهاك لمبدأ حجية الأحكام القضائية، الذي يُعدّ من المبادئ الأساسية لاستقرار النظام القضائي.
ثانيًا،
تجاوز لاختصاص المحكمة نفسها المنصوص عليه في المادة (٩٣) من الدستور، إذ أن تفسير الأحكام القضائية أو تعديلها لا يرد ضمن اختصاصات المحكمة، فضلًا عن عدم وجود أي نص يجيز لرئيسها إصدار تفسيرات منفردة.
هذا الفعل يُعد من الناحية الدستورية قرارًا معدومًا، لصدوره من جهة غير مختصة، فضلًا عن كونه يشكل تجاوزًا جسيمًا للسلطة يستوجب المساءلة القانونية، ويكشف عن الخلل العميق الذي رافق إدارة المحكمة في عهد جاسم العميري، حين تحولت سلطة القضاء الدستوري إلى أداةٍ لإرادة فردية تُصدر الأحكام وتفسّرها أو تُلغيها وفق المزاج.
هذه الواقعة ليست سوى
الحلقة
الأولى من سلسلة طويلة من المخالفات التي ارتكبها جاسم العميري خلال رئاسته للمحكمة، والتي سيتم توثيقها تباعًا في هذه السلسلة.
المقال رقم (1)
مقالات ذات صلة
مصدر: استقالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري
07:49 | 2025-06-23
المحكمة الاتحادية تتسلم دعوى قضائية بشأن رواتب كردستان
05:34 | 2025-06-01
رئيس القضاء يلتقي رئيس المجلس القضائي العام والمحكمة العليا الإسبانية
08:04 | 2025-05-05
جاسم العميري يقيل رئيس البرلمان خارج نص المادة (52) من الدستور
08:51 | 2025-07-17
حين يعبث رئيس المحكمة بالحكم القضائي
تجاوز العميري في دعوى التوطين نموذجاً
وزارة المالية الاتحادية
المحكمة الاتحادية
الحكومة الاتحادية
إقليم كردستان
محكمة الاتحاد
وزارة المالية
جاسم العميري
رئيس المحكمة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة عراقية تعطل الدوام غدا الخميس
محليات
36.62%
12:58 | 2025-07-16
محافظة عراقية تعطل الدوام غدا الخميس
12:58 | 2025-07-16
الدولار يواصل التراجع في الأسواق العراقية
اقتصاد
22.16%
03:41 | 2025-07-16
الدولار يواصل التراجع في الأسواق العراقية
03:41 | 2025-07-16
بينها بغداد.. مدن عربية وعالمية تشهد حالة فريدة في ايلول
منوعات
21.47%
10:51 | 2025-07-16
بينها بغداد.. مدن عربية وعالمية تشهد حالة فريدة في ايلول
10:51 | 2025-07-16
رسميا.. افتتاح مطار الموصل الدولي (صور)
محليات
19.74%
01:42 | 2025-07-16
رسميا.. افتتاح مطار الموصل الدولي (صور)
01:42 | 2025-07-16
المزيد
أحدث الحلقات
كان يا مكان
إنارتك لطريق الناس سببًا في أن يُضيء الله حياتك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٧ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-17
كان يا مكان
إنارتك لطريق الناس سببًا في أن يُضيء الله حياتك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٧ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-17
ناس وناس
كربلاء سوق باب طويريج - الحلقة ٧٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-17
ناس وناس
كربلاء سوق باب طويريج - الحلقة ٧٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-17
مايك السومرية
حامد المالكي، سيناريست عراقي - الحلقة ١٤ | season 1
15:00 | 2025-07-16
مايك السومرية
حامد المالكي، سيناريست عراقي - الحلقة ١٤ | season 1
15:00 | 2025-07-16
من الأخير
خور عبد الله مرة أخرى.. وقانون الحــ.شد بنصاب شيعي - حلقة ٣٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-16
من الأخير
خور عبد الله مرة أخرى.. وقانون الحــ.شد بنصاب شيعي - حلقة ٣٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-16
العراق في دقيقة
16-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-16
العراق في دقيقة
16-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-16
Live Talk
هل تتحكم السوشيال ميديا في صحتنا؟ - الحلقة ٧٤ | 2025
10:30 | 2025-07-16
Live Talk
هل تتحكم السوشيال ميديا في صحتنا؟ - الحلقة ٧٤ | 2025
10:30 | 2025-07-16
استديو Noon
ديجافو 16-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-16
استديو Noon
ديجافو 16-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين ؟ 16-7-2025 | 2025
00:30 | 2025-07-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين ؟ 16-7-2025 | 2025
00:30 | 2025-07-16
52 دقيقة
شح المياه… موت صامت في الحقول - حلقة ١١ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-15
52 دقيقة
شح المياه… موت صامت في الحقول - حلقة ١١ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-15
الأكثر مشاهدة
كان يا مكان
إنارتك لطريق الناس سببًا في أن يُضيء الله حياتك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٧ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-17
كان يا مكان
إنارتك لطريق الناس سببًا في أن يُضيء الله حياتك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٧ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-17
ناس وناس
كربلاء سوق باب طويريج - الحلقة ٧٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-17
ناس وناس
كربلاء سوق باب طويريج - الحلقة ٧٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-17
مايك السومرية
حامد المالكي، سيناريست عراقي - الحلقة ١٤ | season 1
15:00 | 2025-07-16
مايك السومرية
حامد المالكي، سيناريست عراقي - الحلقة ١٤ | season 1
15:00 | 2025-07-16
من الأخير
خور عبد الله مرة أخرى.. وقانون الحــ.شد بنصاب شيعي - حلقة ٣٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-16
من الأخير
خور عبد الله مرة أخرى.. وقانون الحــ.شد بنصاب شيعي - حلقة ٣٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-16
العراق في دقيقة
16-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-16
العراق في دقيقة
16-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-16
Live Talk
هل تتحكم السوشيال ميديا في صحتنا؟ - الحلقة ٧٤ | 2025
10:30 | 2025-07-16
Live Talk
هل تتحكم السوشيال ميديا في صحتنا؟ - الحلقة ٧٤ | 2025
10:30 | 2025-07-16
استديو Noon
ديجافو 16-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-16
استديو Noon
ديجافو 16-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين ؟ 16-7-2025 | 2025
00:30 | 2025-07-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين ؟ 16-7-2025 | 2025
00:30 | 2025-07-16
52 دقيقة
شح المياه… موت صامت في الحقول - حلقة ١١ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-15
52 دقيقة
شح المياه… موت صامت في الحقول - حلقة ١١ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-15
اخترنا لك
جاسم العميري يقيل رئيس البرلمان خارج نص المادة (52) من الدستور
08:51 | 2025-07-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.