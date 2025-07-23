حرائق الكوت تبقى مستعرة

ظل الناس محصورين الى أن ماتوا احتراقاً واختناقاً، والمسؤولون المحليون في متكئين الى الراحة والرفاه، لا يعكرون صفاء نزواتهم الباذخة بشعب تقلقهم مشاكله.. بل العناية الإلهية هي المتكفلة بالعراق "اذهب أنت وربك فقاتلا.. إنا هنا قاعدون" كما لو سفينة غارقة، لا يسمع منها سوى آخر صيحة يطلقها القبطان وقد انفلت الموقف من قيادته:- لينجو من يستطع النجاة.ومن ينجو وسط زمن غارق في ؟ فالموت في مهرجان؛ لأن هايبر ماركت (الكورنيش) في الكوت سحق أكثر من ثمانين شهيداً وخمسة عشر مفقوداً ومئات المصابين، ولن يتم تلافي أسباب هذا الحريق؛ كي لا يتكرر في محافظة أخرى... الفساد يطبق فكي كماشته على الفاسدين أولاً وعلى الشعب الـ... لا حول ولا قوة، وعلى ثروات البلد التي شتتتها النزوات اللا مسؤولة.. الـ... شاذة.ما زال حريق الهايبر ماركت يلتهب سعيراً في القلوب.. تذبذب مقصود لتضبيب الموقف من مسؤولين تتوجب ملاحقتهم قضائياً، لكن من يلاحق (سوبر مواطن) فوق القانون وأعلى من دستور الدولة وأضل سبيلاً من وهامان وصالبي وذابحي الحسين، ففي كل عام نذبح الحسين ونصلب المسيح و... نبدد الدين والدنيا احتراماً للفساد وحفاظاً على الدولة العميقة التي تخبئ ظلها وتفجر شرها كلما أرادت تشتيت انتباه العراقيين عن قضية تحرجها، مثل ، الذي شغلت الرأي العام عنه بحريق الكوت، وإذا الناس من صدمة الكوت؛ يكون قد آل للكويت، وواصل الموقعون على معاهدة الملاحة في خور عبد الله، التمتع بما قبضوا من الجارة .انتحر وزير نقل ياباني؛ لأن طائرة سقطت نتيجة سهو مهندس عن فحصها قبل التحليق:- كيف لم أحسن اختيار الموظفين المكلفين بواجبات ترتبط بها حياة الناس؛ فلأضع حداً لحياتي.أين هذا الوزير ممن يتلهون بالمآسي التي يشغلون الشعب بها.. سلسلة متلاحقة.. جسر الأئمة وكنيسة سيدة النجاة و"سي فور" وعبّارة وملعب كرة القدم في والتفجيرات اليومية طيلة المدة 2004 – 2008 واحتلال (داعش) الدراماتيكي ثلثي العراق.. مصائب لو صبت على الأيام صرن ليالي.