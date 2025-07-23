حرائق الكوت تبقى مستعرة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
10:30 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تعليق أمريكي يخص مهلة الـ 50 يوما بشأن أوكرانيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-534628-638888655609350107.jpg
حرائق الكوت تبقى مستعرة
مقالات رأي
2025-07-23 | 01:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
25 شوهد
عمار طلال
23 تموز 2025
هفت هايبر ماركت (الكورنيش) في
الكوت
، من تلقاء عجز النيران عن مواصلة الاشتعال، ولم تستطع الجهات المعنية إطفاءها... بل لم تعنَ بإخماد اللهب الذي شب بالناس والحجارة.. يستعر.. منذ الساعة التاسعة ليلة الأربعاء 16 تموز الحالي، لغاية الثالثة من صباح الخميس، سيارة حوضية واحدة، كليلة الأداء.. ليست بحجم سعة انتشار الحريق.. لا جيء بآليات إضافية ولا الاستعانة بالمحافظات القريبة وبغداد.
ظل الناس محصورين الى أن ماتوا احتراقاً واختناقاً، والمسؤولون المحليون في
الكوت
متكئين الى الراحة والرفاه، لا يعكرون صفاء نزواتهم الباذخة بشعب تقلقهم مشاكله.. بل العناية الإلهية هي المتكفلة بالعراق "اذهب أنت وربك فقاتلا.. إنا هنا قاعدون" كما لو سفينة غارقة، لا يسمع منها سوى آخر صيحة يطلقها القبطان وقد انفلت الموقف من قيادته:
- لينجو من يستطع النجاة.
ومن ينجو وسط زمن غارق في
الموت
؟ فالموت في
العراق
مهرجان؛ لأن هايبر ماركت (الكورنيش) في الكوت سحق أكثر من ثمانين شهيداً وخمسة عشر مفقوداً ومئات المصابين، ولن يتم تلافي أسباب هذا الحريق؛ كي لا يتكرر في محافظة أخرى... الفساد يطبق فكي كماشته على الفاسدين أولاً وعلى الشعب الـ... لا حول ولا قوة، وعلى ثروات البلد التي شتتتها النزوات اللا مسؤولة.. الـ... شاذة.
ما زال حريق الهايبر ماركت يلتهب سعيراً في القلوب.. تذبذب مقصود لتضبيب الموقف من مسؤولين تتوجب ملاحقتهم قضائياً، لكن من يلاحق (سوبر مواطن) فوق القانون وأعلى من دستور الدولة وأضل سبيلاً من
فرعون
وهامان وصالبي
المسيح
وذابحي الحسين، ففي كل عام نذبح الحسين ونصلب المسيح و... نبدد الدين والدنيا احتراماً للفساد وحفاظاً على الدولة العميقة التي تخبئ ظلها وتفجر شرها كلما أرادت تشتيت انتباه العراقيين عن قضية تحرجها، مثل
خور عبد الله
، الذي شغلت الرأي العام عنه بحريق الكوت، وإذا
استيقظ
الناس من صدمة الكوت؛ يكون
الخور
قد آل للكويت، وواصل الموقعون على معاهدة الملاحة
الكويتية
في خور عبد الله، التمتع بما قبضوا من الجارة
الكويت
.
انتحر وزير نقل ياباني؛ لأن طائرة سقطت نتيجة سهو مهندس عن فحصها قبل التحليق:
- كيف لم أحسن اختيار الموظفين المكلفين بواجبات ترتبط بها حياة الناس؛ فلأضع حداً لحياتي.
أين هذا الوزير ممن يتلهون بالمآسي التي يشغلون الشعب بها.. سلسلة متلاحقة.. جسر الأئمة وكنيسة سيدة النجاة و"سي فور"
الكرادة
وعبّارة
الموصل
وملعب كرة القدم في
الحلة
والتفجيرات اليومية طيلة المدة 2004 – 2008 واحتلال (داعش) الدراماتيكي ثلثي العراق.. مصائب لو صبت على الأيام صرن ليالي.
مقالات ذات صلة
برشلونة يعزي العراق وجماهيره بفاجعة حريق الكوت
10:20 | 2025-07-22
رئيس الوزراء يصادق على إحالة محافظ واسط إلى التحقيق بشأن حريق الكوت
07:00 | 2025-07-22
الإطار التنسيقي يطالب بمحاسبة من يثبت تقصيره بحريق الكوت
15:51 | 2025-07-21
الرئيس الروسي يُعزي العراق بضحايا فاجعة حريق هايبر ماركت الكوت
05:22 | 2025-07-20
هايبر
ماركت
خور عبد الله
عمار طلال
حي الحسين
الكويتية
الكورنيش
الكويتي
الكرادة
الموصل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
استمرار الانخفاض.. خبر سار للمهتمين بالدولار
اقتصاد
29.29%
09:44 | 2025-07-21
استمرار الانخفاض.. خبر سار للمهتمين بالدولار
09:44 | 2025-07-21
بشرى للمواطن العراقي: أسعار صرف الدولار تنخفض مجدداً
اقتصاد
27.25%
03:30 | 2025-07-22
بشرى للمواطن العراقي: أسعار صرف الدولار تنخفض مجدداً
03:30 | 2025-07-22
من جديد.. غد الثلاثاء أقصر يوم في تاريخ البشرية
منوعات
25.46%
13:48 | 2025-07-21
من جديد.. غد الثلاثاء أقصر يوم في تاريخ البشرية
13:48 | 2025-07-21
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
17.99%
03:39 | 2025-07-23
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:39 | 2025-07-23
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-23
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-23
كان يا مكان
الله قادر على كشف الحقيقة - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٦ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-22
كان يا مكان
الله قادر على كشف الحقيقة - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٦ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-22
52 دقيقة
طريق العودة… بين الجرعة والإدمـ.ان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-22
52 دقيقة
طريق العودة… بين الجرعة والإدمـ.ان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-22
من الأخير
حــ.رب مبكرة.. والكوت تحرق الأوراق - من الأخير م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-22
من الأخير
حــ.رب مبكرة.. والكوت تحرق الأوراق - من الأخير م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-22
Live Talk
شاب سوري يحول غربته إلى محتوى ملهم - Live Talk - الحلقة ٧٨ | 2025
10:30 | 2025-07-22
Live Talk
شاب سوري يحول غربته إلى محتوى ملهم - Live Talk - الحلقة ٧٨ | 2025
10:30 | 2025-07-22
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-23
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-23
كان يا مكان
الله قادر على كشف الحقيقة - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٦ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-22
كان يا مكان
الله قادر على كشف الحقيقة - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٦ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-22
52 دقيقة
طريق العودة… بين الجرعة والإدمـ.ان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-22
52 دقيقة
طريق العودة… بين الجرعة والإدمـ.ان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-22
من الأخير
حــ.رب مبكرة.. والكوت تحرق الأوراق - من الأخير م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-22
من الأخير
حــ.رب مبكرة.. والكوت تحرق الأوراق - من الأخير م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-22
Live Talk
شاب سوري يحول غربته إلى محتوى ملهم - Live Talk - الحلقة ٧٨ | 2025
10:30 | 2025-07-22
Live Talk
شاب سوري يحول غربته إلى محتوى ملهم - Live Talk - الحلقة ٧٨ | 2025
10:30 | 2025-07-22
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
اخترنا لك
أمواج خور عبد الله بين قرارين متناقضين
02:37 | 2025-07-23
جاسم العميري يتجاوز على اختصاص القضاء الإداري (8)
09:59 | 2025-07-22
جاسم العميري يغازل فدائيي صدام (7)
04:29 | 2025-07-21
جاسم العميري يتجاوز على صلاحيات البرلمان الاتحادي وإقليم كردستان (6)
04:28 | 2025-07-20
جاسم العميري يشتكي صحفيًا لدى رئيس الجمهورية (5)
05:02 | 2025-07-19
جاسم العميري يتعدى على صلاحيات رئيس الوزراء (4)
05:38 | 2025-07-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.