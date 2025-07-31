إلى السيدة فيروز.. صوت الصباحات السورية وعطر الزمن الجميل

أعتذر لأنكِ خسرتِ ابناً، وخسرتِ معه جزءاً من قلبك، بينما بلدي التي أحبّتْكِ ولم تعرف صباحاً دونك، صمتتْ… أو حسبتِها صمتتْ.كيف لنا أن ننسى أنكِ غنيتِ لنا "يا شام عاد الصيف"، و"شام يا ذا "، و"رجعت الشتوية"، و"أمويون"، وغنيتِ للبردى، ولتراب ، ولناسها، كأنكِ منهم، بل كأنكِ هي.أعتذر لأنهم احتجّوا على موقف ابنكِ، ونسوا موقفكِ من الوطن، من الحب، من الجمال، من الإنسان. ونسوا أن الأم لا تُعزّى بمواقف أبنائها، بل تُعزّى لأنها أمٌ مكسورة القلب.يا ، سامحي ما لم يكن يليق بكِ… سامحي رسميّتنا حين نَسِيت من تكونين. أما نحن، الشعب، فما زلنا نضع يدنا على القلب حين نسمع صوتك، وما زلنا نغنيكِ مع الياسمين والبردى وقهوة الصباح، ونراكِ في حجارة الشام وحنين .كل العزاء، وكل المحبة، وكل الاعتذار.ابنك السوري،باسل قس